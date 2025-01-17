Новые санкции США против России играют важную роль: как изменилась цена нефти Brent

На мировом рынке нефти снова фиксируют положительную динамику. Нефть реагирует на новые санкции США против России.

Цены на мировом рынке нефти

В пятницу, 17 января, цены на нефть продолжают расти на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. Кроме того, черное золото на пути к росту четвертую неделю подряд.

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На мировой рынок нефти влияют санкции США в отношении торговли российскими энергоносителями, что ударило по поставкам и подтолкнули к росту спотовых цен и тарифов на транспортировку.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Контракты на нефть Brent подорожали на 44 цента или на 0,5%. Марка нефти торгуется на уровне 81,73 доллара за баррель. Тогда как нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 62 центов или на 0,8%. Фьючерсы на американскую нефть торгуются на уровне 79,3 доллара за баррель.