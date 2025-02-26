Цена нефти Brent рухнула до минимума за несколько месяцев

Эталонные бренды нефти завершают торговый день с значительным спадом. На рынок оказывают влияние сразу несколько факторов.

Мировые цены на нефть на сегодня

В среду, 26 февраля, цены на нефть резко упали. Более того, сырье обвалилось до минимума за два месяца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефть дешевеет на фоне новостей о неожиданном увеличении резервов в США. Отмечают, что это сигнал об ослаблении спроса. Кроме того, рынок ожидает потенциального соглашения о прекращении войны между Украиной и Россией. Этот фактор продолжает оказывать давление на цены на нефть.

Какая цена 1 барреля нефти

В результате фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 48 центов или на 0, 66%. Сырье завершает день на рынке с ценой на уровне 72, 54 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 35 центов или на 0, 51%. Американская нефть завершила день с ценой на уровне 68, 58 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях: