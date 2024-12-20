Нефть фиксирует серьезный спад на рынке

Нефть заканчивает неделю на рынке с отрицательной динамикой. На рынок влияют ожидания относительно спроса на следующий год.

Что происходит на мировом рынке нефти

В пятницу, 20 декабря, цены на нефть продолжают падать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сырье дешевеет, поскольку рынок опасается относительно перспектив роста спроса в 2025 году, особенно в Китае, который является крупнейшим импортером нефти. Это привело к тому, что эталонные бренды нефти к концу недели снизились почти на 3%.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent упала в цене на 41 цент или на 0,56%. Сырье торгуется на уровне 72,47 доллара за баррель. Сырье WTI подешевело на 39 центов или на 0,56%. Контракты на американскую нефть стоят 68,99 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: