На рынке нефти зафиксировали резкое изменение динамики на рынке нефти

Эталонные сорта нефти демонстрируют положительную динамику на рынке. На цены на нефть влияют новости из первой экономики мира США.

Мировые цены на нефть на сегодня

В пятницу, 14 февраля, цены на нефть вернулись к росту. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. Вероятнее всего, эту неделю эталонные бренды нефти завершат с ростом. Предыдущие три недели подряд сорта нефти фиксировали потери.

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На рынок влияют данные о росте спроса на топливо и ожиданиям, что планы США по глобальным "зеркальным" тарифам не вступят в силу до апреля, что даст больше времени, чтобы избежать торговой войны.

Какая цена 1 барреля нефти

Контракты на нефть Brent выросли в цене на 23 цента или на 0,3%. Сырье торгуется на уровне 75,25 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 16 центов или на 0,2%. Американская нефть стоит 71,45 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: