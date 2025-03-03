Китай спровоцировал резкие изменения на рынке нефти

Рынок нефти начал новую неделю с роста. Напомним, что за прошедшую неделю и месяц эталонные бренды нефти ощутимо упали в цене.

Мировые цены на нефть на сегодня

В понедельник, 3 марта, эталонные бренды вернулись к росту. На рынок снова начали влиять новости из второй экономики мира. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Как изменились цены на нефть за неделю и месяц

Рынок нефти реагирует ростом на положительные данные о производстве в Китае, который является крупнейшим мировым импортером нефти. Благодаря этому восстанавливается оптимизм относительно спроса на топливо даже несмотря на неопределенность относительно мирного урегулирования войны в Украине и глобального экономического роста из-за потенциальных тарифов в США.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent подорожала на 36 центов или на 0,5% до 73,17 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 34 цента или на 0,5%. Американская нефть торгуется на рынке с ценой на уровне 70,10 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: