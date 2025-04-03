Трамп спровоцировал стремительный обвал цен на нефть

Цены на нефть резко падают. Обвал начался еще на предыдущей торговой сессии, а сегодня эталонные бренды потери лишь расширили потери.

Мировые цены на нефть на сегодня

В четверг, 3 апреля, эталонные бренды нефти стремительно падают в цене. Цены на нефть расширили потери еще с предыдущей торговой сессии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рынок нефти реагирует обвалом на решение президента США Дональда Трампа о введении масштабных тарифов на импортные товары. По мнению инвесторов эти пошлины спровоцируют глобальную торговую войну, что приостановит экономический рост и ограничит спрос на топливо.

Интересно! Россия ограничила экспорт нефти из порта в Черном море. Это реакция Москвы на заявления Дональда Трампа о возможном усилении санкций против России. Дело в том, что у Трампа недовольны прогрессом в переговорах о прекращении огня в Украине.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent обвалилась на 1,60 доллара или на 2,13% с начала торгов. Бренд нефти торгуется на уровне 73,35 доллара за баррель. Днем ранее сырье упало в цене на 3,2%, что является самым большим падением за сессию с 5 марта.

Нефть West Texas Intermediate подешевела на 1,62 доллара или на 2,26%. Американская нефть сейчас стоит 70,09 доллара за баррель. За предыдущий день нефть зафиксировала спад на уровне 3,4%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: