Цены на нефть резко изменили динамику на рынке

На рынке нефти зафиксировали изменение динамики за несколько дней. На рынок все еще влияют тарифы, которые ввели США для большинства стран мира.

Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 8 апреля, цены на нефть вернулись к росту после нескольких дней обвалов подряд. В частности, днем ранее цена нефти обвалилась до минимума с апреля 2021 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Доллар изменил динамику на рынке: что происходит с валютой США

Цены на нефть обвалились за несколько дней до многолетних минимумов из-за пошлин, которые 2 апреля ввел президент США Дональд Трамп. Из-за этого на рынки влияет опасения относительно новой рецессии, которая может спровоцировать обвал спроса на нефть.

Добавим, что 7 апреля цена самой известной российской марки нефти – Urals – упала до самого низкого уровня за почти 2 года. Более того, цена нефти Urals приблизилась к 50 долларам за баррель, что ниже показателя, который россияне заложили в бюджет на 2025 год (70 долларов за баррель).

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла на 81 цент или на 1,26%. Марка нефти торгуется на уровне 65,02 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 92 цента или на 1,52%. Американская нефть выросла в цене до 61,61 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: