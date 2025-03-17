Цены на нефть растут из-за важного решения Трампа

Эталонные бренды начинают новую неделю с роста. На динамику на рынке нефти влияет кампания США против хуситов.

Мировые цены на нефть на сегодня

В понедельник, 17 марта, цены на нефть демонстрируют положительную динамику. Рынок нефти реагирует на решение Дональда Трампа по хуситам из Йемена, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В частности, говорится о том, что США пообещали продолжать атаковать йеменских хуситов пока они не прекратят нападения на суда. Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления в должность президента Дональда Трампа в январе 2025 г. Напомним, что атаки хуситов на суда в Красном море негативно влияли на глобальную торговлю.

Интересно! Экспорт нефти из Саудовской Аравии в Китай может обвалиться до минимума за более чем год. Ожидается, что спад придется на апрель.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 41 цент или на 0,6%. Сорт нефти торгуется на уровне 70,99 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 40 центов или на 0,6%. Американская нефть сейчас стоит 67,58 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: