Нефть зафиксировала незначительный рост на рынке после стремительного ралли днем ранее. На стоимость сырья влияют ожидания инвесторов и последние события в Норвегии.

Мировой рынок нефти

Во вторник, 19 ноября, цены на нефть демонстрируют стабильную динамику. При этом предыдущий торговый день на рынке зафиксировали существенный рост цен на черное золото. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Оба эталонные бренды нефти завершили предыдущий торговый день, выросли более чем на 2 доллара за баррель. Рост цен на нефть спровоцировала остановка добычи на норвежском нефтяном месторождении. Кроме того, на рынок влияет осторожность инвесторов на фоне опасений эскалации российско-украинской войны.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent упала в цене на 2 цента или до 73,28 доллара за баррель. Речь идет о фьючерсах с поставкой в январе. В то же время декабрьские контракты на американское сырье WTI подешевели на 3 цента. Сорт нефти торгуется на уровне 69,13 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI, которыми торгуют более активно, потеряли в цене 6 центов до 69,11 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: