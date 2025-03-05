Цены на нефть обвалились до важных психологических уровней

Эталонные бренды нефти, которые завершили предыдущую торговую сессию с обвалом до многомесячных минимумов, продолжают падать в цене. Так рынок реагирует сразу на несколько факторов влияния.

Мировые цены на нефть на сегодня

В среду, 5 марта, эталонные бренды нефти продолжают падать в цене. Нефть демонстрирует отрицательную динамику третью торговую сессию подряд. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно Как изменились цены на нефть за неделю и месяц

Рынок реагирует на планы ОПЕК+ увеличить объемы добычи нефти с апреля. С другой стороны, на цены давят опасения, что тарифы США на импорт из Канады, Мексики и Китая спровоцируют замедление экономического роста, из-за чего может упасть спрос на топливо.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent подешевела на 24 цента или на 0,3% до 70,80 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate упала в цене на 58 центов или на 0,9%. Американская нефть торгуется на рынке с ценой на уровне 67,68 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: