На рынке появится новый "игрок": как нефть начинает новую неделю

Эталонные бренды нефти начали новую неделю с обесценивания. На рынок влияют ожидания по увеличению предложения нефти и стремление получить больше ясности относительно прекращения войны в Украине.

Мировые цены на нефть на сегодня

В понедельник, 24 февраля, эталонные бренды нефти фиксируют потери. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Интересно США и Россия далеко позади: где больше всего нефти в мире

Во-первых, на цены на нефть влияет перспектива восстановления экспорта с нефтяных месторождений Курдистана. Дело в том, что президент США давит на Ирак с целью восстановления экспорта из курдских месторождений. Мол, это может улучшить потоки предложения на мировых нефтяных рынках после почти двухлетнего перерыва

Во-вторых, инвесторы ожидали ясности относительно переговоров об урегулировании войны России в Украине, которая сегодня достигла трехлетней отметки.

Что известно о Курдистане Это историко-географическое понятие и этническая территория на Ближнем Востоке, в пределах которой курды составляют полное или относительное большинство населения. Это территория, которая граничит с Ираном, Ираком, Сирией и Турцией. Курды – это самая большая этническая группа, которая не имеет собственного государства.

Какая цена 1 барреля нефти

Контракты на нефть Brent упали в цене на 22 цента или на 0,27%. Сырье торгуется на уровне 76,27 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 22 цента или на 0,3%. Американская нефть сейчас стоит 72,26 доллара за баррель.

Обе марки нефти во время торгов в пятницу упали в цене более чем на 2 доллара за баррель. Тогда как за неделю контракты на сырье подешевели на 0,4% для Brent и 0,5% для WTI.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: