Цены на нефть уверенно растут: как на рынок влияют США, Россия и Украина

На мировом рынке нефти фиксируют рост цен. На стоимость сырья влияют ожидания относительно мирных переговоров по Украине, поставки нефти из США и России и планы ОПЕК+.

Мировые цены на нефть на сегодня

В среду, 19 февраля, эталонные бренды нефти демонстрируют положительную динамику на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть выросли на фоне опасений относительно перебоев с поставками нефти в США и России. Цена черного золота остается на важном психологическом уровне – 70 долларов за баррель, в частности, благодаря атакам украинских дронов на российскую нефтеперекачивающую станцию. Зато на поставки американской нефти может негативно повлиять холодная погода.

Кроме того, рынки ожидают прояснения ситуации относительно мирных переговоров о прекращении войны в Украине. Еще один фактор влияния – это предположение, что ОПЕК+ может еще раз отложить увеличение объемов добычи нефти, которое запланировано на апрель.

Какая цена 1 барреля нефти

Контракты на нефть Brent подорожали на 41 цент или на 0,5%. Сырье торгуется на уровне 76,25 доллара за баррель. Сырье дорожает третий день подряд. Нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 44 цента или на 0,6%. Американская нефть сейчас стоит 72,25 доллара за баррель. С закрытия торгов в пятницу сорт нефти подорожал на 2,2%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: