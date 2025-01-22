Как отреагировал рынок нефти на объявление Трампом чрезвычайной ситуации в энергетике

Эталонные бренды снова фиксируют потери на рынке. На динамику цен на нефть влияют последние заявления президента США Дональда Трампа.

Мировые цены на нефть

В среду, 22 января, цены на нефть продолжают падать на рынке, расширив потери за предыдущую торговую сессию. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рынки сейчас взвешивают объявления президентом США Дональдом Трампом чрезвычайной ситуации в энергетике в первый день его пребывания в должности и следят за его тарифной политикой.

Напомним, что во вторник цены на нефть упали после того, как Трамп представил масштабный план резкого увеличения объемов добычи нефти и газа. Этот план, в частности, включает следующие пункты:

объявление чрезвычайного положения в энергетике для ускорения выдачи разрешений;

сворачивание мероприятий по защите окружающей среды;

выход США из Парижского климатического пакта.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent упала в цене на 36 центов или на 0,5%. Сорт нефти торгуется на уровне 78,93 доллара за баррель. Нефть WTI подешевела на 46 центов или на 0,6% до 75,37 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: