Рынок ждет важного решения Трампа: как изменились цена нефти Brent и WTI
- Цены на нефть Brent и WTI зафиксировали незначительный рост, торгуясь на уровне 74,50 и 71,23 доллара за баррель соответственно.
- Рынок обеспокоен возможными новыми тарифами США, что могут повлиять на глобальную торговлю и спрос на нефть.
С начала недели цены на нефть успели вырасти до пикового уровня за 5 недель и вернуться к обесцениванию. Рынок нефти ожидает новостей о новых тарифах США
Мировые цены на нефть на сегодня
В среду, 2 апреля, эталонные бренды нефти удерживают стабильные позиции на рынке. Предыдущую торговую сессию нефть завершила со спадом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Актуально Плюс один миллиардер и новое состояние: какие украинцы вошли в рейтинг самых богатых людей мира
Цены на нефть падали из-за опасений относительно новых тарифов США. В частности, говорится о том, что пошлины могут "углубить" глобальную торговую войну, что ограничит спрос на нефть. Рынки также ожидают новости о вторичных тарифов на российскую нефть.
Интересно! Эксперты в Goldman Sachs обнародовали новый прогноз цен на нефть на 2025 и 2026 годы. Аналитики учитывали планы ОПЕК+ и перспективы спроса на рынке.
Сколько стоит нефть сегодня
Цена нефти Brent выросла на 1 цент с начала торгов. Бренд нефти торгуется на уровне 74,50 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 3 цента. Американская нефть сейчас стоит 71,23 доллара за баррель. Обе марки нефти зафиксировали спад на 0,4% во вторник, 1 апреля. Тогда как март нефть завершила с самыми высокими ценами за 5 недель.
К теме! За прошедшую неделю цены на нефть значительно выросли. Более того, эталонные бренды нефти восстановили часть позиций на рынке после обвала в начале марта.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 74,51 доллара за баррель (+0,03%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 71,26 доллара за баррель (+0,08%).