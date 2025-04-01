Цена американской нефти пересекла важную психологическую отметку

Эталонные бренды нефти изменили динамику на рынке. Рынок нефти реагирует на заявления Дональда Трампа. Однако есть фактор, который сдерживал рост цен на нефть

Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 1 апреля, цены на нефть изменили динамику на рынке. Американская нефть выросла в цене выше важной психологической отметки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть растут поскольку рынок реагирует на новые заявления Дональда Трампа в отношении России. Президент США заявил, что введет вторичные тарифы на российскую нефть. Также Трамп заявил о вероятности атаки на Иран. Американцев беспокоит ядерная программа Ирана. При этом беспокойство относительно влияния торговой войны на мировую экономику и ее перспективы ограничило рост цен на нефть.

Интересно! Эксперты в Goldman Sachs обнародовали новый прогноз цен на нефть на 2025 и 2026 годы. Аналитики учитывали планы ОПЕК+ и перспективы спроса на рынке.

Сколько стоит нефть сегодня

Цена нефти Brent выросла на 16 центов или на 0,2%. Бренд нефти торгуется на уровне 74,93 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подорожала на 13 центов или на 0,2%. Американская нефть сейчас стоит 71,61 доллара за баррель.

К теме! За предыдущую неделю цены на нефть существенно выросли. К тому же эталонные бренды нефти существенно восстановили позиции на рынке после обвала, который зафиксировали в начале марта.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: