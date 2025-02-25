США ввели санкции против Ирана: как это повлияло на цену черного золота

Эталонные бренды нефти продолжают демонстрировать положительную динамику на рынке. На цены на нефть влияет политика США.

Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 25 февраля, цены на нефть снова растут. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. Эталонные бренды нефти дорожают второй день подряд.

Интересно США и Россия далеко позади: где больше всего нефти в мире

На рынок влияют новые санкции США против Ирана. Из-за этого растут опасения по сокращению предложения на рынке. Мол, президент США Дональд Трамп стремится свести экспорт сырой нефти из Ирана, который является третьим крупнейшим производителем сырья в ОПЕК с 3,2 миллиона баррелей день, до нуля.

При этом аналитики отмечают, что высокий уровень спроса на топливо на Западе поддерживает рост цен на нефть. В частности, мировая маржа нефтепереработки осталась на высоком уровне.

Какая цена 1 барреля нефти

Контракты на нефть Brent выросли в цене на 38 центов или на 0,5%. Сырье торгуется на уровне 75,16 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate выросла на 47 центов или на 0,7%. Американская нефть сейчас стоит 71,17 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: