Цены на нефть зафиксировали рекордный рост за несколько месяцев

Эталонные бренды нефти фиксируют потери на рынке, но внимание больше приковано к результатам за неделю. На рынок влияют новости о США, Китае и России.

Мировые цены на нефть на сегодня

В пятницу, 21 февраля, цены на нефть падают, но на пути к росту за неделю. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На рынок нефти влияют следующие факторы:

Рост беспокойства относительно перебоев с поставками в России;

Лучшие прогнозы по спросу в двух крупнейших экономиках мира – США и Китае.

Какая цена 1 барреля нефти

Контракты на нефть Brent упали в цене на 22 цента или на 0,27%. Сырье торгуется на уровне 76,27 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 22 цента или на 0,3%. Американская нефть сейчас стоит 72,26 доллара за баррель.

Сейчас с начала недели обе марки нефти выросли примерно на 2%. Это самый большой недельный рост с начала января. Нефть Brent может зафиксировать вторую неделю роста после трех недель обесценивания, тогда как американская на пути к первому недельному приросту, которая до этого месяц фиксировала потери.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях: