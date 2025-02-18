Атака беспилотников на Россию и уменьшение поставок из Казахстана: как реагирует рынок нефти

Цены на нефть изменили динамику на рынке на фоне новостей об атаке беспилотников на Россию. Кроме того, рынок реагирует на новости о предложении сырья.

Мировые цены на нефть на сегодня

Во вторник, 18 февраля, цены на нефть демонстрируют положительную динамику на рынке. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефть дорожает на фоне новостей об атаке беспилотника на нефтепроводную насосную станцию в России, которая спровоцировала снижение объемов поставок сырья из Казахстана. В то же время рост цен на нефть ограничили перспективами увеличения предложения на рынке в ближайшее время.

Какая цена 1 барреля нефти

Контракты на нефть Brent подорожали на 23 цента или на 0,3%. Сырье торгуется на уровне 75,45 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate выросла в цене на 75 центов с пятницы. Американская нефть сейчас стоит 71,49 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: