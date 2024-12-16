США спровоцировали важные изменения на рынке нефти

Эталонные бренды нефти начинают новую неделю со спада. На динамику на рынке влияют новости из США.

Что происходит на мировом рынке нефти

В понедельник, 16 декабря, цены на нефть падают. К тому же цены на эталонные бренды нефти отошли от пиковых уровней за несколько недель Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Нефть дешевеет на фоне новостей о том, еще трейдеры фиксировали прибыль в ожидании заседания Федерального резерва, которое состоится позже на этой неделе. На заседании должны принять решение о дальнейшем снижении процентных ставок.

В то же время падение цен на нефть ограничили опасениями относительно перебоев в поставках в случае введения новых санкций США против основных поставщиков. Речь идет о России и Иране.

Сколько стоит баррель нефти

Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 21 цент или на 0,3%. Сырье торгуется на уровне 74,28 доллара за баррель. Сырье WTI зафиксировало спад на 30 центов или на 0,4%. Контракты на американскую нефть стоят 70,99 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: