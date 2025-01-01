Насколько выросло состояние самых богатых людей мира в 2024 году

В 2024 году состояние 500 самых богатых людей в мире достигло нового уровня. Речь идет о том, что общая стоимость их активов составила активов 10 триллионов долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Этого результата удалось достичь благодаря росту акций американских технологических компаний стало ключевым фактором. Подорожание ценных бумаг способствовало росту капиталов многих миллиардеров. Лидерами стали Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуанг.

К теме! Илон Маск в 2024 году установил новый исторический рекорд. Его капитал пересек отметку в 400 миллиардов долларов. По состоянию на 1 января 2025 года состояние бизнесмена оценивают в 432 миллиарда долларов, по данным Bloomberg.

Кроме того, рост состояния зафиксировали и такие предприниматели:

Ларри Эллисон;

Джефф Безос;

Майкл Делл;

Ларри Пейдж;

Сергей Брин.

Состояние 8 миллиардеров выросло более чем на 600 миллиардов долларов за год. На них приходится 43% из увеличения капиталов 500 самых богатых людей мира на 1,5 триллиона долларов в 2024 году.