США спровоцировали рост цен на нефть

Эталонные бренды нефти начинают новую неделю на рынке с роста. На ценовую динамику влияют два фактора, которые имеют важное значение.

Что происходит на мировом рынке нефти

В понедельник, 23 декабря, нефть снова растет в цене. На рынок влияют новости из США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Цены на нефть выросли на фоне сигналов о замедлении инфляции в США. На этом фоне снова выросли ожидания относительно дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральным резервом. В то же время на рынок давят перспективы профицита предложения в 2025 году.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Нефть Brent подорожала на 36 центов или на 0,5%. Сырье торгуется на уровне 73,30 доллара за баррель. Нефть WTI выросла в цене на 39 центов или на 0,6%. Контракты на американскую нефть стоят 69,85 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: