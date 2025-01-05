Цены на нефть существенно выросли за неделю: какие факторы влияли на рынок

Нефть существенно подорожала во время торгов за неделю. На рынок нефти влияли сигналы из двух крупнейших экономик мира.

Как изменились цены на нефть за неделю

За неделю, которая завершилась 3 января, цены на нефть существенно выросли. Об этом свидетельствует динамика эталонных брендов нефти – Brent и WTI. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На рынок нефти влияли ожидания относительно монетарной политики Федеральной резервной системы США и перспектив экономического восстановления Китая, который является одним из крупнейших импортеров сырья в мире Еще одним фактором в конце недели стала погода в Европе и США.

Всего с понедельника по пятницу нефть Brent подорожала более чем на 3%. В то же время американское сырье WTI за аналогичный период прибавило в цене 5%.