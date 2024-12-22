Как цены на нефть изменились за неделю

Неделю эталонные бренды нефти завершили с существенным спадом. Однако в пятницу, 20 декабря, сырье немного выросло в цене. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В последний день недели нефть Brent подорожала на 6 центов или на 0,08%. Сырье выросло в цене до 72,94 доллара за баррель. В то же время нефть U.S. West Texas Intermediate прибавила в цене 8 центов или на 0,12%. Американский сорт нефти завершил торги с ценой на уровне 69,46 доллара за баррель.

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На рынок нефти влияли сразу несколько факторов. В частности, речь идет о том, что рынок взвешивал фактор китайского спроса на нефть. Напомним, что Китай является одним из ключевых импортеров черного золота в мире. Кроме того, на динамику влияли ожидания по снижению процентных ставок после того, как данные показали, что инфляция в США замедляется.