Россия приостановила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба"

С 19 декабря Россия приостановила транспортировку нефти по трубопроводу "Дружба", который соединяет российские месторождения с нефтеперерабатывающими заводами в Европе. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Речь идет о заводах в Венгрии, Словакии и Чехии. Кроме того, через этот трубопровод прокачивают нефть из Казахстана в Германию.

Добавляют, что сырье из трубопровода "Дружба" критически важно для нефтеперерабатывающих заводов компании MOL в Венгрии и Словакии. Источники заявляют, что это связано с техническими проблемами, которые обнаружили на насосной станции Унеча. Это один из крупнейших таких объектов в Центральной России.

В компании MOL заявила, что ожидают возобновления прокачки нефти через несколько дней. Кроме того, указывают, что этот сбой не повлияет на обеспечение региона. В то же время еще один источник заявил, что поставки не восстановят до конца