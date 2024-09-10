Саудовская Аравия снизила цены на свою нефть до минимума за три года: кто получит скидку

Саудовская Аравия, которая является один из ключевых экспортеров нефти в мире, решила снизить цены для стран Европы и США. Уже известны, на какие скидки они могут ожидать.

Саудовская Аравия снизила цены на нефть

Согласно последним данным, Саудовская Аравия снизила цены на нефть для всех регионов. Речь идет об Азии, Европе и США. Покупатели нефти могут рассчитывать на более низкую стоимость сырья уже с октября.

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Сообщают, что для стран Азии цены на нефть снизили на 0,7 доллара за баррель, для Европы – на 0,8 доллара за баррель. Тогда как США будут платить за саудовскую нефть на 0,1 доллара за баррель меньше.

Эксперты отмечают, что Саудовская Аравия установила самые низкие цены на нефть за почти три года – с ноября 2021 года. Добавим, что самая известная марка нефти, которую экспортируют саудиты, – это Arab Light. По состоянию на 10 сентября эта марка нефти торгуется на рынке с ценой на уровне 71,89 доллара за баррель, информирует портал OilPrice.

Напомним, что эталонные бренды нефти – Brent и WTI – за прошедшую неделю подешевела на 10% и почти 8% соответственно. На момент создания этого материала, нефть Brent стоит 71,04 доллара за баррель, тогда как американское сырье WTI торгуется на рынке на уровне 67,92 доллара за баррель, согласно данным Bloomberg.