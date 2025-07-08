Банки активно инвестируют в уголь и игнорируют климатические соглашения

Согласно анализу группы некоммерческих организаций, за последние три года мировые банки направили в угольную энергетику более 385 миллиардов долларов. При этом в 2024 году ежегодные объемы финансирования только увеличились.

Как банки игнорируют климатические соглашения

На климатическом саммите в Глазго в 2021 году почти 200 стран договорились постепенно отказаться от использования угля, а банки мира пообещали декарбонизировать свои портфели. Однако через четыре года эти обещания почти не повлияли на реальные потоки капитала, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По данным Международного энергетического агентства, уголь – самый вредный для климата источник энергии – до сих пор обеспечивает более трети мирового производства электроэнергии.

Приветствую! Если угольные электростанции продолжат функционировать в том же режиме, это само по себе сделает недостижимой цель Парижского соглашения по ограничению глобального потепления до 1,5°C.

Авторы исследования отмечают, что хотя количество новых угольных проектов сокращается, объемы имеющихся мощностей остаются стабильными.

Почему трудно закрыть угольные электростанции

Досрочное закрытие угольных электростанций – особенно в развивающихся странах, – является серьезной задачей. Это требует не только быстрого наращивания мощностей из чистых источников энергии, но и финансовой компенсации для инвесторов.

Примечательно! Действующие программы по ускоренному выводу угольных мощностей сталкиваются с задержками, а также с политическими и финансовыми барьерами.

Планы по возрождению угольной отрасли получили новое дыхание после усиления позиций Дональда Трампа. Ранее в этом году он подписал ряд мер, направленных на расширение добычи и потребления угля в США.

Кто больше всего финансировал угольный сектор

Крупнейшими источниками угольного финансирования в период с 2022 по 2024 год стали китайские банки, которые вложили в отрасль почти 250 миллиардов долларов. На втором месте – банки США, которые выделили более 50 миллиардов долларов.

Интересно! Быстрее всех увеличила объемы финансирования угольных проектов нью-йоркская Jefferies Financial Group – на 400% за три года. Среди европейских банков наибольшие объемы финансирования пришлись на Barclays и Deutsche Bank.

Представитель Deutsche Bank сообщил, что за последнее десятилетие банк существенно сократил участие в секторах с высокими выбросами. В 2024 году выбросы, связанные с кредитованием и инвестициями в угледобывающую промышленность, были снижены на 42% по сравнению с 2021 годом.