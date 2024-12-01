В Европе начнут производить новый вид нефти

В двух странах готовятся к запуску заводов, которые будут производить нефть из особого сырья. Уже известно, когда объекты должны начать работу.

В Европе планируют запустить производство синтетической нефти

Две компании в Европе приближаются к запуску заводов, которую будут производить синтетическую нефть. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на enkorr.

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Речь идет о французской компании TotalEnergies SE и австрийской OMV AG. Они планируют производить сырье из пластиковых отходов. Одна из целей этого проекта – это уменьшение выбросов при производстве химикатов.

Компания Total имеет целью запустить завод вблизи Парижа. Это будет первый первым промышленным заводом такого рода во Франции, который должен начать работу в 2025 году. В Австрии похожий объект планируют запустить до конца года в Швехате, что вблизи Вены до конца года.