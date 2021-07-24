В мире надувается пузырь недвижимости: повторится ли кризис 2008 года

Глобальный рынок недвижимости уже разогрелся настолько, что не способен поддерживать нынешний рост. К такому выводу пришли экономисты Oxford Economics.

Цены на жилье в развитых странах могут быть завышены примерно на 10%. Этот "бум недвижимости" является одним из крупнейших с 1900 года, утверждает экономист Адам Слейтер.

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Почему цены на недвижимость растут:

низкие процентные ставки в США, Европе и других развитых экономиках мира.

высокие сбережения населения в связи с правительственной поддержкой на фоне коронавируса.

В исследовании отмечают, что последний бум был в 2006 году. Тогда цены были завышены на 13 – 15%. А закончилось все финансовым кризисом 2008 года.

По мнению Слейтера совсем скоро рынок жилья может пережить резкое падение цен.

Есть основания считать, что чем дольше продолжается бум на рынке недвижимости, тем больше риск большого падения в цене. Самыми рискованными рынками считаются Нидерланды, Канада, Швеция, Германия и Франция,

– утверждает эксперт.

Однако Слейтер не ожидает, что последствия будут столь болезненными, как во время кризиса 2008 года. Ведь рынок в лучшем положении.

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