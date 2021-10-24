Мир на пороге перемен: основатель Twitter Джек Дорси прогнозирует гиперинфляцию

Инфляция в мире бьет рекорд за рекордом, устанавливая новые максимумы. Соучредитель и генеральный директор компании Twitter Джек Дорси считает, что рост цен только набирает обороты.

Предприниматель, капитал которого Forbes оценивает в 14,1 миллиарда долларов, считает, что ситуация с инфляцией в США ухудшится.

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Джек Дорси сделал заявление об инфляции

Заявление миллиардера идет в комплексе с новостью о том, что потребительская инфляция в США приближается к 30-летнему максимуму, пишет CNBC. Кроме того, растет беспокойство относительно того, что эта проблема может быть гораздо хуже, чем предполагали политики.

Гиперинфляция изменит все. Это уже происходит,

– написал Джек Дорси в твиттер.

Гиперинфляция Это инфляция, которая вышла из-под контроля, ситуация, когда цены стремительно растут вместе с быстрым обесцениванием денежной единицы.

Генеральный директор Twitter также добавил, что инфляция – это глобальная проблема. По его словам, "скоро это произойдет в США, как и во всем мире тоже". Джек Дорси не единственный, кто прогнозирует стремительный рост цен. Американский инвестор и миллиардер Пол Тюдор Джонс назвал инфляцию главной угрозой для мировых рынков и социума.

Однако одно дело прогнозировать рост инфляции, а совсем другое – говорить о гиперинфляции, которая обесценивает национальные валюты и полностью разрушает экономики. Большинство инвесторов не зашли так далеко в своих прогнозах, как Дорси.

На прошлой неделе глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил, что инфляционное давление "вероятно, продлится дольше, чем ожидалось". Он также отметил, что вскоре ФРС планирует начать сокращать экономические стимулы, которые многие называют одной из главных причин стремительной инфляции.