Минимальная пенсия для УБД изменилась: какую выплату гарантирует государство в 2026 году

В Украине в отношении участников боевых действий действует определенное законодательство. В частности людям с этим статусом гарантируют минимальный размер пенсионных выплат.

Какая минимальная пенсия для УБД в Украине?

Минимальный размер пенсии для УБД составляет 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, о чем сообщили в Пенсионном фонде.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц в 2026 году составляет 2 595 грн. Такая сумма утверждена с 1 января текущего года. То есть без учета всех обязательных надбавок гарантированный государством размер выплаты составляет 5449,5 гривен в месяц.

Кроме того, участники боевых действий получают ряд доплат:

25% от прожиточного минимума – ежемесячная надбавка;

целевая помощь на проживание – 40 гривен;

разовые выплаты к государственным праздникам (например, ко Дню независимости).

Обратите внимание! На размер пенсии для УБД влияют страховой стаж, а еще денежное обеспечение, с которого уплачивались взносы.

Напомним, что далеко не все военные имеют статус УБД. Для этого следует соответствовать определенным критериям, о чем писали Минобороны.

Право на получение статуса участника боевых действий имеют военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, которые:

принимали непосредственное участие в выполнении боевых (служебных, специальных) задач в районах ведения военных (боевых) действий;

выполняли задачи на временно оккупированных территориях;

выполнили боевую задачу по огневому поражению противника (в составе подразделения ракетных войск или ПВО), независимо от района выполнения задач.

Важно! Украина гарантирует сохранение права на статус участника боевых действий для военнослужащих, которые были захвачены в плен (кроме добровольной сдачи в плен) или пропавших без вести во время выполнения боевых задач.

Что еще следует знать участникам боевых действий?