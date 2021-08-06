Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил, что Украина планирует легализовать криптовалюты и цифровую гривну. Соответствующий проект закона "О виртуальных активах" уже готовят для второго чтения в Верховной Раде. Добавим, что НБУ работает над созданием цифровой гривны в рамках Стратегии украинского центробанка до 2025 года.

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В Украине могут легализовать виртуальные валюты

Борняков рассказал, что принятие этого законопроекта гарантирует ряд преимуществ владельцам цифровых валют. Прежде всего с появлением законодательной базы они смогут защищать свои криптокапиталы. Кроме того, документ предусматривает и такие возможности, как:

легальный обмен виртуальных валют,

декларирование.

Минцифры анонсировало легализации криптовалют в Украине / Фото Unsplash

Чиновник отметил, что закон поможет максимально легализовать процессы, связанные с цифровыми монетами и будет способствовать появлению на рынке посреднических услуг для оплаты товаров криптовалютами, их хранения, конвертации, обмена. Борняков добавил, что закон "О виртуальных активах" не только создаст новые возможности для их использования, но и позволит этим валютам стать обычной частью жизни рядовых граждан и власти.

Заместитель министра отметил, что этот законопроект не признает виртуальную валюту официальным платежным средством, однако предусматривает операции эквайринга. В этом контексте Борняков сравнил цифровые монеты с нацвалютой США, ведь в Украине запрещено рассчитываться физическими долларами, хотя без проблем можно пользоваться валютной картой. При оплате происходит мгновенная конвертация валют. В случае принятия законопроекта украинцы законно смогут рассчитываться криптовалютами, однако с помощью посредника.