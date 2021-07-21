Борьба за космос: миллиардер Ричард Брэнсон теряет деньги из-за Джеффа Безоса

Удачный полет основателя Amazon и Blue Origin Джеффа Безоса в космос состоялся всего через неделю после полета британского миллиардера Ричарда Брэнсона. На фоне этого акции компании Virgin Galactic, которая принадлежит последнему, существенно упали в цене. Почему так произошло – читайте дальше.

Virgin Galactic запустила Ричарда Брэнсона на высоту 88,5 километров над Землей, однако запуск Blue Origin достиг большей высоты, поскольку он пересек линию Кармана, то есть условную границу между атмосферой Земли и космосом.

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Акции Virgin Galactic подешевели из-за Безоса

Запуск ракеты Blue Origin, на борту которой были братья Безосы, екс-инспектор по безопасности полетов Уолли Фанк и будущий студент Оливер Дэем из Нидерландов, состоялся во вторник, 20 июля. На фоне этого акции космической компании Брэнсона за день упали на 8% до 32,03 доллара за актив.

Акции Virgin Galactic подешевели из-за Безоса / Инфографика Yahoo! Finance

Активы космической компании ненадолго взлетели до 50 долларов за акцию перед полетом Брэнсона в космос. С тех пор, ценные бумаги упали в цене на 40%. Еще одна причина почему активы Virgin Galactic подешевели – это масштабный продажу акций на 500 миллионов долларов после успешного полета британского миллиардера, как сообщает Business Insider.

Космическая гонка официально начата, поскольку Virgin Galactic соревнуется как с SpaceX, так и с Blue Origin. Virgin Galactic имеет амбиции запустить туристов в космос уже в начале 2022 года. Ориентировочная цена первых билетов будет колебаться на уровне 250 тысяч долларов. Кроме того, компания Брэнсона имеет цель составить конкуренцию SpaceX и Blue Origin в запуске спутников и месячного грузового обслуживания для NASA в космос для дальнейшего развития этой отрасли.