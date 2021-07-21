Боротьба за космос: мільярдер Річард Бренсон втрачає гроші через Джеффа Безоса

Вдалий політ засновника Amazon та Blue Origin Джеффа Безоса у космос відбувся всього за тиждень після польоту британського мільярдера Річарда Бренсона. На фоні цього акції компанії Virgin Galactic, яка належить останньому, суттєво впали в ціні. Чому так сталося – читайте далі.

Virgin Galactic запустила Річарда Бренсона на висоту 88,5 кілометрів над Землею, проте запуск Blue Origin досягнув більшої висоти, оскільки він перетнув лінію Кармана, тобто умовну межу між атмосферою Землі та космосом.

До теми Мільярдери летять у космос: які можливості для заробітку це відкриває

Акції Virgin Galactic подешевшали через Безоса

Запуск ракети Blue Origin, на борту якої були брати Безоси, ексінспекторка з безпеки польотів Уоллі Фанк та майбутній студент Олівер Деем з Нідерландів, відбувся у вівторок, 20 липня. На фоні цього акції космічної компанії Бренсона за день впали на 8% до 32,03 долара за актив.

Акції Virgin Galactic подешевшали через Безоса / Інфографіка Yahoo!Finance

Активи космічної компанії ненадовго злетіли до 50 доларів за акцію перед польотом Бренсона у космос. З того часу, цінні папери впали в ціні на 40%. Ще одна причина чому активи Virgin Galactic подешевшали – це масштабний продаж акції на 500 мільйонів доларів після успішного польоту британського мільярдера, як повідомляє Business Insider.

Космічна гонка офіційно розпочата, оскільки Virgin Galactic змагається як з SpaceX, так і з Blue Origin. Virgin Galactic має амбіції запустити туристів у космос вже на початку 2022 року. Орієнтовна ціна перших квитків буде коливатися на рівні 250 тисяч доларів. Крім того, компанія Бренсона має на меті скласти конкуренцію SpaceX та Blue Origin у запуску супутників та місячного вантажного обслуговування для NASA у космос для подальшого розвитку цієї галузі.