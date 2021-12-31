MicroStrategy снова вложила в биткоин миллионы долларов: сколько компании принесла эта стратегия

Американская компания MicroStrategy приобрела в декабре более 1000 биткоинов. Что побудило фирму пойти на такой шаг – читайте дальше.

MicroStrategy сообщила, что в декабре было приобретено больше биткоинов, поскольку самая популярная криптовалюта в мире пережила худшее падение с мая. В течение последнего месяца года биткоин потерял 17%.

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MicroStrategy делает ставку на биткоин

Соучредитель и генеральный директор компании MicroStrategy Майкл Дж. Сейлор сообщил об этом в твиттер. По его словам, за 1194 биткоина они заплатили 92,4 миллиона долларов. Средняя цена криптовалюты составляла 49 229 долларов за монету.

Американский бизнесмен также добавил, что по состоянию на конец декабря 2021 года компании MicroStrategy принадлежит 124 391 биткоин. В сообщении он использовал сокращение "держаться изо всех сил". Это популярный термин среди инвесторов, вкладывающих деньги в криптовалюты и акции-мемы, и планируют твердо придерживаться своих инвестиций.

Что такое акции-мемы Речь идет об акциях, которые становятся популярны среди розничных инвесторов через соцсети. Популярность этих активов чаще всего базируется на мемах, которыми делятся трейдеры на разных платформах. Часто в такие активы вкладывают деньги молодые и неопытные инвесторы.

MicroStrategy инвестирует миллионы в биткоин / Фото Getty Images

Майкл Дж. Сейлор сообщил, что в общей сложности компания потратила на биткоины примерно 3,75 миллиарда долларов. Это означает, что MicroStrategy заработала на этой инвестиции более 2 миллиардов долларов, поскольку общий объем составляет 5,91 миллиарда долларов, по состоянию на 30 декабря, когда стоимость биткоина колебалась на уровне 47 527 долларов за монету.

MicroStrategy приобрела дополнительные биткоины в период с 9 по 29 декабря, согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Сейлор ранее неоднократно говорил, что MicroStrategy увеличит собственные запасы биткоина на годы вперед. Ранее в этом месяце компания заявила, что приобрела 1434 биткоина почти на 82,4 миллиона долларов в период с 29 ноября по 8 декабря. Актуальные данные по стоимости биткоина, согласно CoinDesk: