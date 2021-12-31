MicroStrategy повідомила, що у грудні було придбано більше біткойнів, оскільки найпопулярніша криптовалюта у світу пережила найгірше падіння з травня. Протягом останнього місяця року біткойн втратив 17%.

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MicroStrategy робить ставку на біткойн

Співзасновник та генеральний директор компанії MicroStrategy Майкл Дж. Сейлор повідомив про це у твітер. За його словами, за 1194 біткойни вони заплатили 92,4 мільйона доларів. Середня ціна криптовалюти становила 49 229 доларів за монету.

Американський бізнесмен також додав, що станом на кінець грудня 2021 року компанії MicroStrategy належить 124 391 біткойн. У дописі він використав скорочення "триматися з усіх сил". Це популярний термін серед інвесторів, які вкладають гроші у криптовалюти та акції-меми, та планують твердо дотримуватися своїх інвестицій.

Що таке акції-меми Йдеться про акції, які стають популярними серед роздрібних інвесторів через соцмережі. Популярність цих активів найчастіше базується на мемах, якими діляться трейдери на різних платформах. Часто в такі активи вкладають гроші молоді та недосвідчені інвестори.

MicroStrategy інвестує мільйони у біткойн / Фото Getty Images

Майкл Дж. Сейлор повідомив, що загалом компанія витратила на біткойни приблизно 3,75 мільярда доларів. Це означає, що MicroStrategy заробила на цій інвестиції понад 2 мільярди доларів, оскільки загальний обсяг становить 5,91 мільярда доларів, станом на 30 грудня, коли вартість біткойна коливалася на рівні 47 527 доларів за монету.

До теми Forbes оцінює капітал Майкла Сейлора у 2,2 мільярда доларів. Бізнесмен зміг повернутися до списку мільярдерів завдяки своєчасним інвестиціям у біткойн.

MicroStrategy придбала додаткові біткойни в період з 9 по 29 грудня, згідно з даними Комісії з цінних паперів і бірж США. Сейлор раніше неодноразово говорив, що MicroStrategy збільшить власні запаси біткойна на роки вперед. Раніше в цьому місяці компанія заявила, що придбала 1434 біткойни майже на 82,4 мільйона доларів у період з 29 листопада по 8 грудня. Актуальні дані щодо вартості біткойна, згідно з CoinDesk: