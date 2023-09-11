Рассчитывают на такую, что и в этом году: в Минфине назвали сумму пособия на следующий год

Ожидается, что финансовая помощь от международных партнеров на 2024 год составит не меньше, чем в текущем году. Кроме того, до конца 2023 года США предоставит Украине дополнительные средства для погашения дефицита госбюджета.

Какую помощь получит Украина в 2024 году

Во время мероприятия, организованного Европейской Бизнес Ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины", министр финансов Сергей Марченко рассказал, что до конца 2023 года Украина ожидает от США 3,3 миллиарда долларов помощи. Эти средства необходимы для покрытия дефицита госбюджета.

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В то же время в 2024 году Минфин ожидает, что помощь будет составлять на уровне 2023 года. Это около 12 – 14 миллиардов долларов. Все они пойдут на финансирование госбюджета.

Не меньше, чем в этом году: от 12 миллиардов до 14 миллиардов долларов. Это то, что мы разрабатываем,

– добавил министр.

В этом году внешнее финансирование госбюджета Украины составило 42 миллиарда долларов. Из них 35 миллиардов ушло на покрытие дефицита платежного баланса, остальные – на рост резервов и выплату долгов.

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Как рассказывают в Нацбанке, новые требования для проведения финансового мониторинга были введены для повышения результативности. Речь идет и о том, что это уменьшает риск отмывания средств, финансирования терроризма и другой деятельности.

Следовательно, регулятор обязал кредиторов реагировать на ситуации превышением максимальной суммы финансовых операций, которую первоначально указал клиент.

Список индикаторов подозрительных финансовых операций клиента расширился: включили превышение более чем в 2 раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом в установлении деловых отношений/обновленной при его обслуживании.

Это будет относиться и к нетипичной активности по счетам клиента.

Это нововведение не касается физических лиц, производящих обычные платежи, имеющих рациональное обоснование.