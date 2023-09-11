Яку допомогу отримає Україна у 2024 році

Під час заходу, організованого Європейською Бізнес Асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України" міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що до кінця 2023 року Україна очікує від США 3,3 мільярда доларів допомоги. Ці кошти потрібні для покриття дефіциту держбюджету.

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Водночас у 2024 році Мінфін очікує, що допомога складатиме на рівні 2023 року. Це близько 12 – 14 мільярдів доларів. Усі вони підуть на фінансування держбюджету.

Не менше, ніж цього року: десь від 12 мільярдів до 14 мільярдів доларів. Це те, що ми розробляємо,

– додав міністр.

Цього року зовнішнє фінансування держбюджету України становило 42 мільярди доларів. З них 35 мільярдів пішло на покриття дефіциту платіжного балансу, а решта – на ріст резервів та виплату боргів.

Нова перевірка в банках для українців

Як розповідають в Нацбанку, нові вимоги для проведення фінансового моніторингу запровадили для підвищення результативності. Йдеться й про те, що це зменшуватиме ризик відмивання коштів, фінансування тероризму та іншої діяльності.

Відтак регулятор зобов'язав кредиторів реагувати на ситуації перевищенням максимальної суми фінансових операцій, яку початково вказав клієнт.

Зверніть увагу! Це нововведення не стосується фізичних осіб, які проводять звичайні платежі, які мають раціональне обґрунтування.