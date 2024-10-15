Тайна раскрыта: что означает печать на долларах США и при чем здесь Минфин

На каждой банкноте доллара США можно заметить специальную печать. Этот символ имеет особое значение и интересную историю.

Что означает печать на долларах США

На банкнотах доллара США можно увидеть зеленую печать, которая изображена с правой стороны от портрета известного лица. Об этом информирует The US Сurrency Education Program.

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Эта печать является символом Министерства финансов США. Ее дизайн изменили в 1968 году, а обновленную версию утвердил тогдашний глава ведомства.

Печать на долларах США / Фото The US Сurrency Education Program

Интересная деталь! Оригинальная печать фактически существует дольше Минфин США. Дело в том, что печать использовали еще в период Статей Конфедерации.

На официальном сайте Министерства финансов США указано, что почти 200 лет на печати была латинская надпись "Thesaur. Amer. Septent. Sigil.", что переводится как “Печать Казначейства Северной Америки”. На современном дизайне эта надпись была изменена на "Департамент Казначейства". Эту печать печатают на всех купюрах доллара США с 1969 года.