Металлопродукция может в очередной раз вырасти в цене: все зависит от боев за Покровск

Цены на металлургию могут стремительно вырасти. Это связано с полномасштабной войной России против Украины. Об этом сообщил президент ассоциации металлургов и горняков Украины

Потеря Покровска спровоцирует рост цен на металлы

Президент ассоциации металлургов и горняков Украины Александр Каленков заявил, что в шахтах в Покровске, что в Донецкой области, добывают коксующийся уголь. По его словам, это сырье играет важное значение для всего сектора. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Media Center Ukraine.

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Дело в том, что коксующийся уголь нужен для производства стали в Украине. Речь идет о крупнейших металлургических комбинатах страны. Каленков отметил, что в случае потери шахт в Покровске, отрасли придется импортировать сырье из-за рубежа. Это повлияет на цены на металлопродукцию.

Он напомнил, что отрасль испытывает удары, начиная с 2014 года. Тогда Украина потеряла большинство шахт, которые занимались добычей коксующегося угля. Каленков отметил, что на сегодня единственная шахта, которая оставалась под контролем украинцев, расположена в Покровске. Он добавил, что фактически это шахтоуправление, которое объединяет несколько шахт.