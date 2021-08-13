Лионель Месси спровоцировал рекорд криптовалюты ПСЖ и поможет обогатиться Джеффу Безосу

Легендарный футболист Лионель Месси всю свою профессиональную карьеру провел в Испании. Несмотря на то, что он достойно защищал цвета Барселоны, в 2021 году спортсмен и футбольный клуб не смогли договориться о новом контракте. Именно поэтому известный аргентинец перешел в ПСЖ. Французский клуб удивил всех, заявив, что в контракте Месси прописана оплата в криптовалюте.

Ход Пари Сен-Жермен – это еще одна громкая победа цифровых валют. С официального заявления ПСЖ стало известно, что цифровые монеты включены в "приветственный пакет" Месси. Речь идет о фанатских токенах ПСЖ, которые предоставит компания Socios.com.

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ПСЖ будет платить Месси в криптовалюте

Футбольный клуб не сообщает, сколько именно токенов получит Лионель Месси. Однако, там отметили, что речь идет о большом количестве виртуальных монет. Стоит отметить, что ПСЖ не раскрывает все финансовые детали относительно соглашения с футболистом.

Токены фанатов – это вид криптовалюты, который позволяет их владельцам влиять на незначительные решения, связанные с их любимой командой. Эту услугу также планируют перенять английский Манчестер Сити и итальянский Милан. Как и биткоин и другие цифровые валюты, токены ПСЖ можно продавать и обменивать на биржах. Кроме того, с классическими криптовалютами их также объединяет колебания цены.

Как Лионель Месси повлиял на токены ПСЖ

В ПСЖ сообщили, что объявление о переходе Месси в клуб привело к активизации торговли фанатскими токенами. В течение нескольких дней накануне официального присоединения аргентинца к французскому футбольному клубу объемы торгов этой криптовалюты превысили 1,2 миллиарда долларов. На фоне спекуляций относительно Месси стоимость цифровой монеты взлетела на 130%, установив рекорд на уровне 60 долларов. По данным CoinMarketСap, сейчас виртуальная валюта ПСЖ стоит почти 42 доллара за монету. Рыночная капитализация токенов ПСЖ составляет 121 миллион долларов.

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Месси повысил стоимость токенов ПСЖ / Инфографика CoinMarketСap

Выгода для Джеффа Безоса

Неожиданным бенефициаром перехода Месси в ПСЖ стал американский миллиардер и основатель Amazon Джефф Безос. Дело в том, что платформа Amazon Prime недавно приобрела права на трансляцию французской Ligue 1. Согласно данным Bloomberg, детище Безоса готово заплатить за год трансляции более 300 игр 333 миллиона долларов, а благодаря Месси платформа может получить новых подписчиков.