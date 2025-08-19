Канадская компания First Quantum Minerals запускает проект по расширению медного рудника в городе Кансанши в Замбии стоимостью 1,25 миллиарда долларов. Таким образом компания реализует давно отложенное строительство в стране.

Как будут расширены добыча и производство меди?

Проект, который был впервые представлен еще в 2012 году, предусматривает строительство новой обогатительной фабрики, что почти вдвое увеличит мощности по переработке руды на руднике Кансанши, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Также в планах First Quantum Minerals повышение производительности плавильного завода примерно на 25% и открытие нового карьера. Это крупнейшие за последнее десятилетие инвестиции в медную отрасль Замбии.

Важно! Благодаря проекту по расширению добыча на месторождении Кансанши вырастет до среднего уровня в 250 тысяч тонн меди в год к 2044 году. В 2024 году объем составлял 171 тысячу тонн.

В чем важность проекта в Замбии?

Для First Quantum рост производства поможет частично компенсировать убытки от резкого снижения продаж после того, как власти Панамы в конце 2023 года распорядились закрыть ее ключевой рудник Cobre Panama.

Примечательно! После остановки рудника Cobre Panama стоимостью 10 миллиардов долларов на замбийские активы First Quantum – Кансанши и соседний Сентинел – пришлось более 90% всего объема производства компании в прошлом году. Эти предприятия обеспечили также более половины национального производства меди Замбии. Медь формирует более 70% экспортной выручки страны.

Для Замбии проект означает рост поступлений от роялти и налогов, а также дополнительные объемы металла, что поддерживает план президента Хакаинде Хичилемы по более чем трехкратному увеличению национальной добычи меди к началу 2030-х годов.

Параллельно с First Quantum Minerals еще одна канадская компания – Barrick Mining – реализует в стране проект по наращиванию добычи меди на руднике Лумвана. Его стоимость составляет 2 миллиарда долларов.