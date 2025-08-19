Канадська компанія First Quantum Minerals запускає проєкт з розширення мідного рудника в місті Кансанші в Замбії вартістю 1,25 мільярда доларів. Таким чином компанія реалізує давно відкладене будівництво в країні.

Як будуть розширені видобуток та виробництво міді?

Проєкт, що був вперше представлений ще у 2012 році, передбачає будівництво нової збагачувальної фабрики, яка майже вдвічі збільшить потужності з переробки руди на руднику Кансанші, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Також у планах First Quantum Minerals підвищення продуктивності плавильного заводу приблизно на 25% і відкриття нового кар'єру. Це найбільші за останнє десятиліття інвестиції в мідну галузь Замбії.

Важливо! Завдяки проєкту з розширення видобуток на родовищі Кансанші зросте до середнього рівня у 250 тисяч тонн міді на рік до 2044 року. У 2024 році обсяг становив 171 тисячу тонн.

В чому важливість проєкту у Замбії?

Для First Quantum зростання виробництва допоможе частково компенсувати збитки від різкого зниження продажів після того, як влада Панами в кінці 2023 року розпорядилася закрити її ключовий рудник Cobre Panama.

Примітно! Після зупинки рудника Cobre Panama вартістю 10 мільярдів доларів на замбійські активи First Quantum – Кансанші та сусідній Сентинел – припало понад 90% всього обсягу виробництва компанії минулого року. Ці підприємства забезпечили також понад половину національного виробництва міді Замбії. Мідь формує понад 70% експортного виторгу країни.

Для Замбії проєкт означає зростання надходжень від роялті та податків, а також додаткові обсяги металу, що підтримує план президента Хакаінде Хічілеми щодо більш ніж трикратного збільшення національного видобутку міді до початку 2030-х років.

Паралельно з First Quantum Minerals ще одна канадська компанія – Barrick Mining – реалізує у країні проєкт з нарощування видобутку міді на руднику Лумвана. Його вартість складає 2 мільярди доларів.