Медицинским золотом называют специальный металл, который только покрыт позолотой. То есть, оно не является драгоценным. И, соответственно, не имеет пробы.

Что такое медицинское золото?

Медицинское золото, фактически, является высококачественной бижутерией. Этим и объясняется его низкая цена, пишет 24 Канал.

Для сравнения, простые серьги будут иметь цену:

до 200 гривен, если они из медицинского золота;

5000 – 8000 гривен – из обычного золота.

Кроме низкой цены медицинское золото имеет и другие преимущества. Среди них стоит выделить:

гипоаллергенность;

устойчивость к внешнему воздействию (в частности, к перепаду температур).

Именно медицинское золото прекрасно подойдет девушкам с чувствительной кожей. Ведь оно не вызывает раздражений.

Интересно! Основой для медицинского золота чаще всего является нержавеющая сталь.

Что происходит с ценами на золото сейчас?

Золото рекордно выросло в цене 15 октября. Оно достигло 4 200,11 доллара за унцию. Вероятно, этот металл продолжит дорожать и в дальнейшем, в частности, из-за нестабильной геополитической ситуации, сообщает Reuters.

Под влиянием мировых тенденций, растут и закупочные цены регулятора. По состоянию на 15 октября, НБУ установил стоимость на банковский металл – 5 487,30 гривны за грамм.

