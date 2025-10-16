Медичним золотом називають спеціальний метал, який лише покритий позолотою. Тобто, воно не є дорогоцінним. І, відповідно, не має проби.

Що таке медичне золото?

Медичне золото, фактично, є високоякісною біжутерією. Цим і пояснюється його низька ціна, пише 24 Канал.

Для порівняння, прості сережки матимуть ціну:

до 200 гривень, якщо вони з медичного золота;

5000 – 8000 гривень – зі звичайного золота.

Окрім низької ціни медичне золото має і інші переваги. Серед них варто виділити:

гіпоалергенність;

стійкість до зовнішнього впливу (зокрема, до перепаду температур).

Саме медичне золото чудово підійде дівчатам з чутливою шкірою. Адже воно не викликає подразнень.

Цікаво! Основою для медичного золота найчастіше є нержавіюча сталь.

Що відбувається з цінами на золото зараз?

Золото рекордно зросло в ціні 15 жовтня. Воно сягнуло 4 200,11 долара за унцію. Імовірно, цей метал продовжить дорожчати і надалі, зокрема, через нестабільну геополітичну ситуацію, повідомляє Reuters.

Під впливом світових тенденцій, зростають і закупівельні ціни регулятора. Станом на 15 жовтня, НБУ встановив вартість на банківський метал – 5 487,30 гривні за грам.

