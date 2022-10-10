Массовый обстрел Украины: НБУ обратился к банкам и украинцам

В связи с этим НБУ призвал банк скорректировать свою работу. О чем идет речь – читайте дальше.

Прежде всего, Национальный банк подчеркнул, что банковская система Украины продолжает работать без перебоев, несмотря на массовые ракетные обстрелы. Регулятор также поддерживает контакт с другими банками на постоянной основе и делает все, чтобы они могли работать в нормальном режиме.

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Заявление Нацбанка после массовой ракетной атаки

Кроме того, в НБУ призвали все украинские банки организовать работу своих сервисов в дистанционном режиме, тогда как отделения должны работать в безопасном формате.

По состоянию на 1 октября 2022 года международные резервы России сократились за месяц почти наСША. В то время как в середине февраля этого года этот показатель достиг исторического максимума –долларов США.

Что касается работы системы электронных платежей, то в НБУ заверили, что она работает без изменений. К тому же украинские банки имеют доступ к этой системе, поэтому могут производить платежи клиентов в обычном режиме и без перебоев. По данным НБУ, в нормальном режиме работают следующие опции:

Международные карточные платежные системы,

НПС "ПРОСТРАНСТВО" – это государственная платежная система, в которой ряд услуг можно проводить с помощью электронных платежных средств;

Система ВаnkID НБУ.

Помните, что самым безопасным и надежным способом оплаты в текущих условиях являются безналичные расчеты,

– отметили в НБУ.

В Нацбанке также заявили, что безналичные расчеты производятся в обычном режиме. Такие операции производят через POS-терминалы или удаленные каналы обслуживания (мобильный и интернет-банкинг). Торговая сеть – магазины, аптеки, АЗС – продолжают принимать безналичную оплату.

Регулятор также обратился к жителям Украины с призывом выбирать дистанционное банковское обслуживание, а также отказаться от посещения физических отделений банков, поскольку все еще есть повышенная угроза повторных ракетных ударов.