С одной из топовых криптобирж мира вывели более 18 тысяч биткоинов за день: что происходит

Во второй половине февраля с одной из самых известных криптобирж мира зафиксировали масштабное перемещение биткоинов на почти 1 миллиард долларов США. Цифровые монеты "осели" на нескольких новых кошельках.

Масштабный отток биткоина с Coinbase

О масштабных операциях с биткоином на криптобирже Coinbase сообщили аналитики из CryptoQuant. По их данным, на несколько новых счетов перевели более 18 тысяч цифровых монет.

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Добавляют, что на каждый адрес поступило от 45 миллионов до 171 миллиона долларов в биткоинах. В целом цифровые монеты, с которыми проводили выше упомянутые операции, оценивают в почти 1 миллиард долларов США.

Пока нет информации, которая объясняет причину столь масштабной операции с биткоинами. Однако добавляют, что цифровые монеты могли вывести из Coinbase для дальнейшего обеспечения ликвидности на внебиржевом рынке или самостоятельного хранения.

В середине февраля биткоин обновил два важных рекорда на рынке. Во-первых, курс цифровой монеты пересек отметку в 50 тысяч долларов. Во-вторых, капитализация криптовалюты выросла до 1 триллиона долларов. Биткоин вернулся к таким уровням впервые с 2021 года.

На момент создания этого материала, стоимость биткоина – самой известной криптовалюты в мире – колеблется на уровне 51 201 доллар за монету. Рыночная капитализация биткоина сейчас составляет 1,01 триллиона долларов, по данным CoinMarketCap. Ценовые колебания цифровой монеты за последний год:

За последние 7 дней биткоин подешевел на 2,06%;

Однако за месяц стоимость криптовалюты выросла на 31,43%;

В годовом исчислении курс монеты вырос более чем на 111%.

Стоит добавить, что текущая капитализация рынка криптовалют в целом колеблется на уровне 1,95 триллиона долларов США.