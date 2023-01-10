Москва готовит "ответ" на ценовой потолок от Запада после радикального обвала цен на свою нефть

Самая известная марка российской нефти серьезно обвалилась в цене. На рынке это сырье торговалось вдвое дешевле, чем эталоны бренды, а также существенно ниже ценового потолка, который установили страны G7 в начале декабря.

Сырая российская нефть, известная в мире под брендом Urals, стоила во время торгов 37,80 доллара за баррель в одном из портов. Для сравнения, предельная цена составляет 60 долларов за баррель.

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Резкий обвал цен на российскую нефть

Одна из самых известных марок нефти в мире – Brent – торговалась по цене на уровне 78,57 доллара за баррель. Трудно понять, как Россия может отреагировать на столь резкие колебания цен на рынке черного золота.

Напомним, что Кремль и российский бюджет значительно зависят от нефтяных доходов. С одной стороны, официальной Москве необходимы все средства, которые они способны получить для финансирования полномасштабной войны против Украины. Также нужно учитывать следующие моменты:

Очень резкий обвал может побудить Россию сократить объемы производства. Кроме того, власти государства-агрессора об этом ранее заявляли;

Также стоит добавить, что из-за санкций коллективного Запада Россия попадает в зависимость к странам, которые готовы покупать ее нефть несмотря ни на что. Прежде всего речь идет о Китае и Индии;

К тому же, для бюджета агрессора столь значительное падение цен на рынке нефти – еще одна большая проблема. Дело в том, что в бюджет на 2023 год закладывали среднюю цену на уровне 70 долларов за баррель, информирует The Insider.

Россия обещает новый ответ на ценовой потолок от G7

Министерство энергетики России заявило, что подготовит новый ответ на предельную цену, введенную странами G7 для того, чтобы уменьшить финансовые потоки в Москву от продажи нефти.

В ведомстве планируется доработать указ Владимира Путина. Их главная цель – создать для России возможность более жестко сопротивляться ценовым ограничениям на рынке.

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В упомянутом документе говорится, что у российских компаний нет права продавать сырье каким-либо контрагентам, прямо или непосредственно действующим в соответствии с санкционными ограничениями от стран цивилизованного мира.

Однако следует учитывать, что в указе Путина говорится об ограничениях, зафиксированных в контрактах с иностранными компаниями. В ведомстве считают, что этот документ следует дополнить рядом уточнений. Добавим, что на момент создания этого материала стоимость нефти Urals колеблется на уровне 49,55 доллара за баррель, согласно данным OilPrice. В то время как марка нефти Brent стоит почти 80 долларов за баррель.