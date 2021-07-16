Загадки от Илона Маска: действительно ли миллиардер выбрал нового фаворита среди криптовалют

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск увлекается беспилотными автомобилями и космосом. В частности, он стремится колонизировать Марс. Еще один важный элемент личности миллиардера – это его любовь к криптовалюте. К тому же он очень любит мемы и загадочные сообщения.

Недавно сторонник цифровых валют Мич Люмин отметил в твиттер Илона Маска и одного из основателей Dogecoin Билла Маркуса, заявив, что знаменитости, которые пишут в социальной сети "тупые и непонятные вещи", приводят к тому, что люди интерпретируют это по-своему.

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Илон Маск заинтриговал новым твитом

Илон Маск немедленно прокомментировал сообщение криптоэнтузиаста. Он опубликовал в твиттере таинственную комбинацию чисел: "48 61 68 61 20 74 72 75 65". Скорее всего, миллиардер просто развлекался и этот твит не имеет никакого смысла. Однако, Интернет –это состав странных вещей, поэтому несколько пользователей социальной сети заявили, что Маск планирует или популяризировать, или инвестировать в криптовалюту Hex.

Влияние Маска на крипторынок настолько велико, что любой его загадочный твит каждый пытается использовать в свою пользу. Например, связывая его со своей любимой цифровой монетой и создать иллюзию будто миллиардер планирует вкладывать в нее деньги. Однако, Маск выбрал необычный формат своего твита. Речь идет о шестнадцатеричной системе исчисления, каждое число в которой записывается с помощью 16 символов. В Интернете существует множество бесплатных приложений, которые могут "расшифровывать" такой код с помощью ASCII.

ASCII Это система кодов, в которой числа от 0 до 127 включительно поставлены в соответствие буквам, цифрам и символам пунктуации.

На основе этого сторонники виртуальных валют сделали вывод, что Маск следующим фаворитом миллиардера вполне может стать Hex Coin. По данным Live Coin Watch, сейчас эта монета стоит 0,183531 доллара. Пока нет никаких оснований считать, что эти слухи являются ложными. Маск активно писал о биткоине и Dogecoin, недавно упомянул в своем аккаунте он вспоминал о CumRocket и Baby Doge. Кроме того, миллиардер заигрывает со словами Shiba Inu, заставляя фанатов цифровых денег волноваться. Если он действительно заинтересовался этой криптовалютой, то сообщит об этом в твиттер.