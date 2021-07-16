Недавно сторонник цифровых валют Мич Люмин отметил в твиттер Илона Маска и одного из основателей Dogecoin Билла Маркуса, заявив, что знаменитости, которые пишут в социальной сети "тупые и непонятные вещи" , приводят к тому, что люди интерпретируют это по-своему.

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Илон Маск заинтриговал новым твитом

Илон Маск немедленно прокомментировал сообщение крипто энтузиаста . Он опубликовал в твиттере таинственную комбинацию чисел: "48 61 68 61 20 74 72 75 65" . Скорее всего, миллиардер просто развлекался и этот твит не имеет никакого смысла. Однако, Интернет –это состав странных вещей, поэтому несколько пользователей социальной сети заявили, что Маск планирует или популяризировать, или инвестировать в криптовалюту Hex .

Влияние Маска на крипторынок настолько велико, что любой его загадочный твит каждый пытается использовать в свою пользу. Например, связывая его со своей любимой цифровой монетой и создать иллюзию будто миллиардер планирует вкладывать в нее деньги. Однако, Маск выбрал необычный формат своего твита. Речь идет о шестнадцатеричной системе исчисления, каждое число в которой записывается с помощью 16 символов. В Интернете существует множество бесплатных приложений, которые могут "расшифровывать" такой код с помощью ASCII.

ASCII Это система кодов, в которой числа от 0 до 127 включительно поставлены в соответствие буквам, цифрам и символам пунктуации.

На основе этого сторонники виртуальных валют сделали вывод, что Маск следующим фаворитом миллиардера вполне может стать Hex Coin. По данным Live Coin Watch , сейчас эта монета стоит 0,183531 доллара. Пока нет никаких оснований считать, что эти слухи являются ложными. Маск активно писал о биткоине и Dogecoin , недавно упомянул в своем аккаунте он вспоминал о CumRocket и Baby Doge . Кроме того, миллиардер заигрывает со словами Shiba Inu , заставляя фанатов цифровых денег волноваться. Если он действительно заинтересовался этой криптовалютой, то сообщит об этом в твиттер.