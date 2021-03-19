Миллиардер Билл Гросс мог потерять 15 миллионов долларов на акциях GameStop. И все из-за твитов основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

Однако благодаря своему терпению миллиардер наоборот получил 10 миллионов долларов. Об этом Гросс рассказал в подкасте Citywire Selector.

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По его словам, он пытался "шортить" акции GameStop, то есть заработать на их падении. Прежде, чем зафиксировать прибыль, миллиардер уходил в минус. Он предполагает, что мог потерять примерно 10 – 15 миллионов долларов за твиты Илона Маска.

Справка. GameStop – розничная сеть в США, акции которой взлетели за "бунт" трейдеров с форума на Reddit.

Заработок на акциях GameStop

Гросс вспомнил, что открыл позицию в GameStop в январе, еще до того, как акции ритейлера достигли исторического максимума в 483 долларов, и это стало ошибкой.

Я зашел слишком рано. Я открыл короткую позицию, стоимостью 150 или 100 долларов, в большом объеме. Я терял миллионы долларов, и это не самые лучшие ощущения, когда ты ложишься с этим спать,

– заявил Билл Гросс.

Он просыпался несколько раз за ночь, чтобы проверить акции GameStop. Миллиардер надеялся, что у него есть больше преимуществ, чем у пользователей Reddit, благодаря круглосуточному доступу к данным рынка в терминале Bloomberg.

Как Илон Маск повлиял на акции GameStop

Не обошлось здесь и без Илона Маска. 26 января в своем твиттере он оставил ссылку на сообщество частных инвесторов на форуме Reddit с подписью "Gamestonk!". Объединив название компании и биржевой мем Stonk, он решил высмеять тех, кто занимается сомнительными инвестициями в надежде заработать.

После этого бумаги GameStop стали расти в цене еще быстрее.

Маск – маленький дьявол, и ему нравится играть в эти игры. Он просто игривый парень, это меня не раздражало. Но это удвоило цену акций GameStop, и вот тогда я потерял сон ... Возможно, ему надо было лучше подумать, ведь это как закричать "Пожар!" в театре,

– отметил Гросс.

Миллиардер признал, что тогда решил сдаться и выйти из соглашения с убытками. Однако он был уверен, что некоторые владельцы бумаг GameStop не смогут удержаться и зафиксировать прибыль, в результате чего цена на бумаги упадет. В результате Гроссу удалось заработать около 10 миллионов долларов.

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